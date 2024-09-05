〈陸港盤後〉A股三大指數齊揚 市場仍處震盪築底階段
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-05 16:30
中國 A 股市場三大指數周四（5 日）收盤同步走高，滬指盤中震盪上揚，兩市成交額再度萎縮，市場仍處於震盪築底階段。
據《證券時報》報導，滬指周四收盤漲 0.14% 報 2,788.31 點，深證成指漲 0.28% 報 8,249.66 點，創業板指漲 0.65% 報 1,564.72 點，兩市成交額合計人民幣 5,348 億元。
保險、零售、媒體、房地產等類股走高，食品飲料、釀酒、醫藥、汽車、券商等族群上揚，煤炭、銀行族群小漲。
香港恒生指數周四收盤跌 0.07%，報 17,444.3 點，恒生科技指數漲 0.14%，報 3,487.8 點。
對於當前市場，東莞證券指出，中國市場仍處於震盪築底階段，走穩仍需等待。當前 A 股市場估值處於歷史相對低點，具一定性價比，未來若政策積極發力或基本面邊際改善，市場中期仍有望回升。
華福證券則表示，當前 A 股正處於經濟轉型、制度完善的陣痛期，營收和淨利潤增速略有下滑，但整體仍保持穩健狀態，體現了基本面的韌性。隨著過去兩年多時間市場持續壓縮估值，後續基本面持續改善的類股，性價比將更加突出，值得投資人布局。
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