〈陸港盤後〉A股三大指數齊揚 市場仍處震盪築底階段

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對於當前市場，東莞證券指出，中國市場仍處於震盪築底階段，走穩仍需等待。當前 A 股市場估值處於歷史相對低點，具一定性價比，未來若政策積極發力或基本面邊際改善，市場中期仍有望回升。

華福證券則表示，當前 A 股正處於經濟轉型、制度完善的陣痛期，營收和淨利潤增速略有下滑，但整體仍保持穩健狀態，體現了基本面的韌性。隨著過去兩年多時間市場持續壓縮估值，後續基本面持續改善的類股，性價比將更加突出，值得投資人布局。