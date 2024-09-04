〈陸港盤後〉中國服務業景氣再度降溫 滬指跌破2,800點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-04 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（4 日）收盤同步走低，滬指跌破 2,800 點，續寫 2 月初以來新低，中國服務業景氣 7 月小幅改善後，8 月再度降溫，成為經濟成長動能疲弱的最新跡象。

滬指周三收盤跌 0.67% 報 2,784.28 點，深證成指跌 0.51% 報 8,226.24 點，創業板指跌 0.11% 報 1,554.64 點。兩市成交額合計人民幣 5,594 億元。

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石油、建築、煤炭、有色、釀酒、房地產等類股走低。

香港恒生指數周三收盤跌 1.1%，報 17,457.34 點，恒生科技指數跌 0.39%，報 3,482.84 點。

《財新網》周三公布的數據顯示，8 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 51.6，較 7 月降 0.5 個百分點，為今年來次低，且不如經濟學家原估的 51.8。

中國 8 月財新製造業 PMI 回升 0.6 個百分點至 50.4，重回榮枯線以上。兩大行業 PMI 一升一降，影響大致相抵，當月財新綜合 PMI 維持在 51.2 的水準，仍為近 10 個月來最低。

國家統計局近日公布的數據顯示，8 月製造業 PMI 降 0.3 個百分點至 49.1，與 2 月同為今年來最低；服務業商務活動指數回升 0.2 個百分點至 50.2；綜合 PMI 下行 0.1 個百分點至 50.1，寫下 2023 年以來新低。

財新服務業 PMI 分項數據顯示，儘管服務業供求維持擴張，8 月就業市場卻再度轉弱，就業指數降至收縮區間，員工離職和企業裁員均是影響因素。

服務業市場信心回暖，8 月經營預期指數連續兩個月在擴張區間小幅攀升，但數據仍低於長期均值。