日賺逾43億！拜新業務價值成長兩位數之賜 陸港上市保險公司上半年淨利回暖

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-06 11:15

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最新數據顯示，中國 5 家上市保險公司今年上半年歸母凈利合計達人民幣 1717.99 億元 (約 7872 億台幣)，年增率約 12.55%，日賺約 9.44 億元 (約 43.3 億台幣)，高於去年同期 7.41 億元。今年上半年業績雖較去年下滑，但凈利回暖，均為正成長。

從凈利排行來看，中國平安今年上半年凈利位列榜單第一，年增 6.8% 至人民幣 746.19 億元，中國人壽緊隨其後，凈利年增 10.6% 至 382.78 億元，中國太保位列第三，凈利年增 37.1% 至 251.32 億元，中國人保跟新華保險則分別位列第四、第五名，凈利分別年增 14.1% 跟 11.1% 至 226.87 億元、110.83 億元。

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按凈利增幅排名，由大到小分別為中國太保、中國人保、新華保險、中國人壽和中國平安。

值得關注的是，中國人保凈利排名從去年第三掉到第四，一位業內資深精算人士指出，中國人保財險綜合成本率、賠付率上升影響凈利表現。

至於港股上市保險公司凈利表現，中國太平今年上半年凈利年增 15.4% 至 60.27 億港元，陽光保險年增 8.6% 至 31.4 億港元，值得關注的是眾安保險上半年凈利 0.55 億港元，年減率高達 75.11%。

針對凈利下滑，眾安保險指主要原因在於保險分部的凈利下降。

今年上半年，上市保險公司的產品收穫頗豐，新業務價值均呈兩位數成長率。中國人壽、平安壽險及健康險、太保壽險、太平人壽、人保壽險、新華保險新業務價值分別為 322.62 億元、223.2 億元、90.37 億元、66.94 億元、39.35 億元、39.02 億元，分別年增 18.6%、11%、22.8%、83.6%、91%、57.7%。

受銀保管道「報行合一」影響，上市壽險公司產品結構有所改善，新業務價值率提升。針對利率持續走低、為預防利差損，多家保險公司高層齊發聲稱未來將調整公司產品結構，未來壽險產品中分紅險的比例將提升。

從今年上半年上市保險公司新業務價值指標來看，中國人壽新業務價值高達 322.62 億元，平安壽險及健康險新業務價值為 223.2 億元，太保壽險新業務價值為 90.37 億元，太平人壽新業務價值為 66.94 億元，人保壽險、新華保險新業務價值分別為 39.35 億元、39.02 億元。

按年增幅度來看，從大到小分別為人保壽險、太平人壽、新華保險、太保壽險、中國人壽及平安壽險及健康險。

今年上半年，平安人壽整體新業務價值率為 24.2%，年增 6.5%，其中銀保新業務價值率為 22.5%，年增 6.8%，太保壽險新業務價值率 18.7%，年增 5.3%，其中銀保管道新業務價值率 12.5%，年增 5.6%。太平人壽新業務價值率為 24.6%，年增 12.4%，其中銀保新業務價值率為 20%，年增 16.4%。

「報行合一」政策自去年 8 月實施以來，行業降本增效持續推進，傭金水準逐步回歸合理範圍。中國金融監管總局人身險司司長羅豔君表示，從「報行合一」執行效果看，全行業相關管道平均傭金水準較之前降低 30%。

值得關注的是，隨著利率持續走低，為預防利差損，監管部門在調降預定利率基礎上，要求建立預定利率與市場利率挂鉤及動態調整機制。 對於保險公司而言，低利率時代亦要謹防出現較大規模的利差損。

利差是保險公司利潤的重要來源，今年上半年上市保險公司投資收益的增長，亦是凈利高速增長的重要助力。除中國人保總投資收益年減 7.7%，其餘保險公司均為正增長，其中中國人壽總投資收益年增 50.3% 至 1223.66 億元，中國太保年增 46.5% 至 560.37 億元，新華保險總投資收益年增 43.3% 至 316.13 億元，中國平安總投資收益年增 23% 至 979.83 億元。

從總投資收益率指標來看，新華保險排名第一，總投資收益率為 4.8%; 中國人保緊隨其後，總投資收益率為 4.1%; 中國人壽、中國平安、中國太保總投資收益率分別 3.6%、3.5%、2.7%。