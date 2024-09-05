50多年最大危機！智庫：肥胖問題讓美軍年損逾4百億 也是募不足兵首要原因

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-05 17:01

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根據華府智庫「美國安全計畫」(ASP)最新研究報告，體重過重問題每年給美國軍方帶來 12.4 億美元 (約 401 億台幣) 的損失，同時也是無法達成年度募兵目標人數的首要原因，且美軍解決該問題的行動基本失敗，因減肥計畫只在現役軍人中減少不到 1% 的體重，且沒有任何數據顯示，減掉的體重能保持下去。

報告指出，在 2023 財年，由於肥胖問題，美軍取消了 5.2 萬人的現役資格，遠高過當時 4.1 萬人的招募新兵缺口。

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報告中也凸顯過重問題帶來的一系列挑戰，並影響備戰狀態，並給各軍種的醫療保健系統帶來負擔，但軍隊高層往往不願意面對這個問題，因為肥胖問題很難治療且可能會導致更多人被驅逐。肥胖對軍中老兵生命的危害比實戰更大。

ASP 在報告中寫道，「隨著各軍種肥胖率持續上升，美軍面臨前所未有的挑戰」，並指與肥胖相關的負擔包括與肌肉骨骼損傷跟疾病、睡眠呼吸中止症和高血壓相關的醫療費用。

這是自 1973 年美國前總統尼克森廢除徵兵制度以來，美軍所面臨最嚴重的募兵危機。

負責體重管理計畫的華特里德國家軍事醫學中心醫生 Richele Corrado 說：「醫務人員和指揮官擔心，治療肥胖恐使一些人被趕出軍隊。研究人員不會研究超過半年或 1 年的軍事減肥計畫，因為我們知道都會胖回來。」

美國政府問責署 (GAO) 今年稍早在一份報告中也說：「根據國防部的說法，健康和營養不良日益成為威脅美軍備戰和維持一支健康部隊能力的挑戰。」

ASP 在報告中未探討向軍隊引進強效減肥藥的可能性，僅稱減肥藥「已被發現非常有效」，但需要持續使用才能達到最佳效果。

另據美國網路媒體《VOX》週日 (1 日) 報導，嚴峻的募兵危機已經使美國無法應對下一場戰爭。去年，美國四大軍種（陸海空和陸戰隊）中僅陸戰隊達到招募目標，陸軍連兩年未達標，人力缺口擴大至 20%。現役陸軍規模縮減至自 1940 年以來新低，人數相比 2021 年減少 4.1 萬名，僅剩下 44.5 萬名。