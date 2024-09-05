營收速報 - 欣巴巴(9906)8月營收6.77億元年增率高達9198.31％
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:15
今年1-8月累計營收為27.92億元，累計年增率-22.78%。
最新價為206.5元，近5日股價下跌-0.75%，相關建材營造下跌-2.73%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+748 張
- 外資買賣超：+749 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|6.77億
|9198%
|-51%
|24/7
|13.93億
|206%
|208%
|24/6
|4.52億
|-42%
|159%
|24/5
|1.75億
|-82%
|1701%
|24/4
|970萬
|-99%
|-49%
|24/3
|1,913萬
|-91%
|147054%
欣巴巴(9906-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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