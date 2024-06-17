揚秦新增印星二國區域代理 三大品牌海內外齊力開店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-18 15:58

連鎖餐飲業者揚秦 (2755-TW) 今 (18) 日召開法說會指出，火鍋新品牌「涮金鍋」6 月開放加盟，且主力品牌「麥味登」國內展店力度加大，而「炸雞大獅」海外新簽訂授權增多，加強印尼和馬來西亞區域代理；在多品牌加盟系統驅動下，展店數不會低於去年，下半年傳統旺季營運成長動能可期。

目前麥味登全台家數 861 家、炸雞大獅海內外家數達 113 家，揚秦總經理林麗玲表示，今年各品牌展店數將不會低於去年，麥味登朝千店目標邁進。

林麗玲說明，第一季為連鎖早午餐營運淡季，但由於麥味登和炸雞大獅雙品牌的營運規模持續擴大、商品銷售暢旺，加上國內通膨壓力趨緩，淡季不淡。

麥味登今年推出新店型，餐點設計也以健康取向為發展，再搭配數位轉型，味登 APP 會員人數已突破 52 萬人，消費者透過 APP、桌邊掃碼和外送平台等消費占比突破 40%。

揚秦涮金鍋 6 月開放加盟，預計將新開 5 家門市，主要開在桃園區域，並逐步擴展至雙北市。

此外，以直營為主的麵包品牌「REAL 真 ‧CAFÉ‧BREAD」正在轉型為歐式烘焙料理咖啡館。