揚秦新增印星二國區域代理 三大品牌海內外齊力開店
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-18 15:58
連鎖餐飲業者揚秦 (2755-TW) 今 (18) 日召開法說會指出，火鍋新品牌「涮金鍋」6 月開放加盟，且主力品牌「麥味登」國內展店力度加大，而「炸雞大獅」海外新簽訂授權增多，加強印尼和馬來西亞區域代理；在多品牌加盟系統驅動下，展店數不會低於去年，下半年傳統旺季營運成長動能可期。
目前麥味登全台家數 861 家、炸雞大獅海內外家數達 113 家，揚秦總經理林麗玲表示，今年各品牌展店數將不會低於去年，麥味登朝千店目標邁進。
林麗玲說明，第一季為連鎖早午餐營運淡季，但由於麥味登和炸雞大獅雙品牌的營運規模持續擴大、商品銷售暢旺，加上國內通膨壓力趨緩，淡季不淡。
麥味登今年推出新店型，餐點設計也以健康取向為發展，再搭配數位轉型，味登 APP 會員人數已突破 52 萬人，消費者透過 APP、桌邊掃碼和外送平台等消費占比突破 40%。
揚秦涮金鍋 6 月開放加盟，預計將新開 5 家門市，主要開在桃園區域，並逐步擴展至雙北市。
此外，以直營為主的麵包品牌「REAL 真 ‧CAFÉ‧BREAD」正在轉型為歐式烘焙料理咖啡館。
而在海外版圖，林麗玲說，炸雞大獅美國展店處準備期，現階段將加強印尼和馬來西亞區域代理展店規畫，鞏固在東南亞國家的發展，其中，上半年印尼大雅加達區完成續約，並新簽訂加盟代理授權，涵蓋新加坡、印尼萬隆區和印尼泗水區等三個區域。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇