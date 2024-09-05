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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至6.53元，預估目標價為146元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.47元上修至6.53元，其中最高估值7.56元，最低估值5.78元，預估目標價為146元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.56(7.56)9.8211.89
最低值5.78(5.78)7.138.39
平均值6.55(6.52)8.349.89
中位數6.53(6.47)8.329.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,043,633,0001,297,074,0001,456,473,000
最低值994,160,0001,025,297,0001,240,140,000
平均值1,021,536,4601,204,000,0801,365,478,140
中位數1,028,379,3601,207,669,7601,370,891,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.084.013.763.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		867,057,007984,619,156862,082,848845,011,844

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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