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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為38.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:01

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.64元上修至3.7元，其中最高估值4.25元，最低估值3.43元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.25(4.25)4.223.59
最低值3.43(3.43)3.323.59
平均值3.72(3.68)3.63.59
中位數3.7(3.64)3.53.59

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值186.81億195.86億186.43億
最低值178.04億179.71億185.89億
平均值180.87億185.55億186.16億
中位數179.32億183.32億186.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.830.390.133.101.36
營業收入114.09億120.89億147.89億174.63億173.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPPC

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