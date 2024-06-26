鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為38.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:01
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.64元上修至3.7元，其中最高估值4.25元，最低估值3.43元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.25(4.25)
|4.22
|3.59
|最低值
|3.43(3.43)
|3.32
|3.59
|平均值
|3.72(3.68)
|3.6
|3.59
|中位數
|3.7(3.64)
|3.5
|3.59
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|186.81億
|195.86億
|186.43億
|最低值
|178.04億
|179.71億
|185.89億
|平均值
|180.87億
|185.55億
|186.16億
|中位數
|179.32億
|183.32億
|186.16億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.83
|0.39
|0.13
|3.10
|1.36
|營業收入
|114.09億
|120.89億
|147.89億
|174.63億
|173.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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