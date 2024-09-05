鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plcJAZZ-US的目標價調降至174元，幅度約6.95%
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 00:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)提出目標價估值：中位數由187元下修至174元，調降幅度6.95%。其中最高估值230元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Jazz Pharmaceuticals plc評價：積極樂觀16位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Jazz Pharmaceuticals plc今(5日)收盤價為108.885元。近5日股價下跌6.95%，標普指數下跌1.72%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plcJAZZ-US的目標價調降至173元，幅度約4.68%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估上修至19.08元，預估目標價為173.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plcJAZZ-US的目標價調升至187元，幅度約8.09%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估下修至1.76元，預估目標價為57.56元
下一篇