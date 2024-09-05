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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plcJAZZ-US的目標價調降至174元，幅度約6.95%

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 00:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)提出目標價估值：中位數由187元下修至174元，調降幅度6.95%。其中最高估值230元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Jazz Pharmaceuticals plc評價：積極樂觀16位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Jazz Pharmaceuticals plc今(5日)收盤價為108.885元。近5日股價下跌6.95%，標普指數下跌1.72%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股JAZZ市場預估目標價

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