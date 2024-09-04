鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至-0.26元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 20:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.27元上修至-0.26元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.48元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.17(-0.17)
|0.99
|2.21
|3.08
|最低值
|-0.48(-0.48)
|0.31
|1.02
|1.35
|平均值
|-0.28(-0.28)
|0.71
|1.68
|2.31
|中位數
|-0.26(-0.27)
|0.73
|1.65
|2.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.22億
|66.35億
|91.83億
|115.87億
|最低值
|47.92億
|56.55億
|64.75億
|67.71億
|平均值
|51.11億
|61.95億
|73.30億
|85.43億
|中位數
|51.47億
|61.87億
|73.02億
|79.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|營業收入
|0.00
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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