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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至-0.26元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 20:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.27元上修至-0.26元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.48元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.17(-0.17)0.992.213.08
最低值-0.48(-0.48)0.311.021.35
平均值-0.28(-0.28)0.711.682.31
中位數-0.26(-0.27)0.731.652.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值52.22億66.35億91.83億115.87億
最低值47.92億56.55億64.75億67.71億
平均值51.11億61.95億73.30億85.43億
中位數51.47億61.87億73.02億79.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.09-4.03-3.78-3.16-1.73
營業收入0.006.15億12.96億22.40億36.65億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDKNG

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