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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估上修至19.08元，預估目標價為173.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.55元上修至19.08元，其中最高估值20.21元，最低估值18.18元，預估目標價為173.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值20.21(19.2)23.8525.8127.55
最低值18.18(17.91)15.8116.4415.96
平均值19.11(18.51)21.1822.5224.11
中位數19.08(18.55)21.6323.5224.85

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值40.85億45.77億49.85億53.77億
最低值40.02億39.51億42.27億42.47億
平均值40.44億43.45億45.61億47.60億
中位數40.48億43.75億45.68億47.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.094.22-5.52-3.586.10
營業收入21.62億23.64億30.94億36.59億38.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJAZZ

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