鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估上修至19.08元，預估目標價為173.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.55元上修至19.08元，其中最高估值20.21元，最低估值18.18元，預估目標價為173.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.21(19.2)
|23.85
|25.81
|27.55
|最低值
|18.18(17.91)
|15.81
|16.44
|15.96
|平均值
|19.11(18.51)
|21.18
|22.52
|24.11
|中位數
|19.08(18.55)
|21.63
|23.52
|24.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40.85億
|45.77億
|49.85億
|53.77億
|最低值
|40.02億
|39.51億
|42.27億
|42.47億
|平均值
|40.44億
|43.45億
|45.61億
|47.60億
|中位數
|40.48億
|43.75億
|45.68億
|47.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.09
|4.22
|-5.52
|-3.58
|6.10
|營業收入
|21.62億
|23.64億
|30.94億
|36.59億
|38.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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