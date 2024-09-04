【量大強漲股整理】台股暴跌怎麼看?關鍵看什麼?新主流該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-09-04 17:26

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加權指數，今日開低走低，終場下跌 999.46 點，收在 21092.75 點，成交量 4851 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 1007.51 億，投信買超 116.4 億，自營商賣超 339.73 億，三大法人合計賣超 1230.84 億，其中，投信連 14 買，累計 565.05 億。

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美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.51%，標普 500 指數下跌 2.12%，納指下跌 3.26%，費半下跌 7.75%，美國 8 月 ISM 製造業指數 47.2，低於預期 47.5，前值 46.8，經濟數據疲軟，引發經濟成長擔憂，恐慌指數 VIX 噴高超 30%，(NVDA-US) 輝達，下跌 9.53%，收在 108 美元，主要在於輝達遭美司法部反壟斷調查 股價大跌，(AAPL-US) 蘋果，下跌 2.72%，收在 222.77 美元；台股方面，加權指數，今日開低走低，終場下跌 999.46 點，收在 21092.75 點，跌破半年線，今日的大跌，其實有過度反應的疑慮，怎麼說呢? 這次製造業 PMI 數據公佈是 47.2，是比預期來得低 47.5，但是卻是比上個月的 46.8 來得高，代表數據只是沒有預期的好，但是有比七月份好，甚至先前聯準會主席鮑爾在眾所矚目的演說中，肯定提到，「是降息的時候了」，「為實現經濟軟著陸目標，就該放鬆貨幣政策」，所以就算真的數據不如預期，降息的碼數提高之下，將有利於股市，而台股今日雖然回檔跌破半年線，多數股票呈現九成回檔現象，不過一堆股票卻是留下長下影線，甚至出現紅 k 棒，代表早上的低接買盤湧現，很多人進場買股撿便宜，目前台股預期在周五非農就業報告，尚未公布以前就是，持續維持盪，靜待 9 月 6 日美國即將公布的非農就業人數和失業率，預期非農就業人口可以高於 16.5 萬人的話，前值 11.4 萬人，加上 8 月失業率，市場預期由 4.3% 回落至 4.2%，預估數據將會優於預期，到時市場對美國經濟衰退的擔憂有望大幅減緩，有助於加權指數反彈上漲。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 5.43%，收在 889 元，台積電研究發展副總經理曹敏表示，AI 驅動下，2030 年全球半導體業營收可望達 1 兆美元，高效能運算（HPC）將占最大宗，比重將達 40%；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.97%，收在 179.5 元，董事長劉揚偉針對媒體詢問今年下半年景氣看法？他豎起大拇指，並說「不錯」，針對市場認為，今年 iPhone 16 新機系列，出貨量可望上看 1 億支？劉揚偉之前說，旺季常態並沒有看到任何異常，至於有沒有可能 1 億支，大家 10 月都會知道；(2454-TW) 聯發科，下跌 6.97%，收在 1135 元，執行長蔡力行表示，AI 資料中心相關需求來得比預期多又快，對於半導體業來說是大好機會，聯發科也會和 AI 伺服器相關生態系建立更緊密的合作關係。

9 月 4 日 2024 台北國際半導體展 SEMICON Taiwan 2024 今日正式開展，工具機公會表示，工具機和精密零組件有望在半導體、AI、機器人等產業擔綱關鍵角色，今日有少數工具機概念股逆勢上漲，表現相當亮眼；(1539) 巨庭，亮燈漲停，來到 33.05 元，巨庭在專業木工裝置市場上佔有重要地位，未來將持續受惠於建築業及室內裝修需求的回升，預期能帶動營收成長；(4563) 百德，上漲 0.56%，收在 89 元，近幾年百德跨足半導體產業，打入美國半導體設備龍頭廠供應鏈，今年特別攜手歐洲子公司 Winbro，首次參加台北國際半導體，展示雷射工具機最新技術應用與最佳智慧解決方案，目前聚焦航太、半導體、醫療器材、氫能四大產業，這些產業在疫後時代也發展都特別蓬勃，參與半導體展之際，也忙於滿足其他產業客戶的訂單；(4576) 大銀微系統，收平盤 101.5 元，大銀微系統積極展出晶圓機器人、晶圓移載系統、高精密定位平台等產品，全力搶攻半導體商機，目前訂單能見度明顯比上半年增加，元件類訂單能見度已經從 1.5 個月提升至 2 個月，半導體高精密定位平台訂單能見度 已經從 3 到 6 個月提升至 3 至 8 個月以上，法人預期今年業績將會一季比一季好，全年業績可望優於去年。

(3086-TW) 華義，上漲 1.33%，收在 190.5 元，華義代理的和風日系 RPG 手遊《妖界黃昏 - 妖怪皇帝與終焉的夜叉姬》7 月 30 日宣布於台港澳雙平台正式上市，號召玩家一同加入幻妖界，守護魑魅魍魎，成長動能可期，除遊戲代理或聯運外，也將透過平台的營運特性逐步拓展營運範圍，規畫將陸續納入社群、討論版、實況、影音，以及二次元等其他娛樂內容等營運項目，華義藉由之前取得《遊戲大亂鬥》社群平台，未來將透過經營遊戲社群平台，與平台或其他專案串連，打造出華義的娛樂平台生態系。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師