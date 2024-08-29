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鉅亨速報

盤後速報 - 三發地產(9946)下週(9月5日)除息0.7元，預估參考價37.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


三發地產(9946-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(8月29日)收盤價37.70元計算，預估參考價為37.0元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

三發地產(9946-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。近5日股價下跌5.05%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 37.70 0.7 1.86% 0.0
2023/08/25 14.1 0.42773 3.03% 0.0
2022/09/21 13.65 0.68 4.98% 0.0
2021/09/29 16.7 0.3 1.8% 0.5
2020/11/19 19.05 0.6204 3.26% 1.034

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集中市場加權指數22201.85-0.75%
三發地產37.70.27%

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加權指數法興(售) 槓桿5.11

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