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鉅亨速報

盤後速報 - 弘憶股(3312)次交易(5)日除息1.2元，參考價76.2元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05


弘憶股(3312-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為76.2元，相較今日收盤價77.40元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 77.40 1.2 1.55% 0.0
2023/08/24 21.2 2.0 9.43% 0.0
2022/07/18 20.0 2.0 10.0% 0.0
2021/08/26 23.8 0.0 0.0% 1.0
2020/08/27 15.55 0.6 3.86% 0.6

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