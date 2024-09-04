盤後速報 - 弘憶股(3312)次交易(5)日除息1.2元，參考價76.2元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05
弘憶股(3312-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為76.2元，相較今日收盤價77.40元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.55%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|77.40
|1.2
|1.55%
|0.0
|2023/08/24
|21.2
|2.0
|9.43%
|0.0
|2022/07/18
|20.0
|2.0
|10.0%
|0.0
|2021/08/26
|23.8
|0.0
|0.0%
|1.0
|2020/08/27
|15.55
|0.6
|3.86%
|0.6
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