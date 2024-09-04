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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅4.42%，總成交額4.96億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日電子通路業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌4.42%，總成交額4.96億元，大盤占比0.89%。

該產業上漲家數0、下跌家數20、平盤家數0。領跌個股弘憶股(3312-TW)04日09:06股價下跌6.4元，報77.6元，跌幅7.62%。

電子通路近5日下跌0.34%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 -0.34% -0.42%
近一月 +3.02% +2.1%
近三月 -4.28% +2.58%
近六月 -3.36% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21222.85-3.94%
弘憶股79.8-5.00%

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