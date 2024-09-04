盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅4.42%，總成交額4.96億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日電子通路業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌4.42%，總成交額4.96億元，大盤占比0.89%。
該產業上漲家數0、下跌家數20、平盤家數0。領跌個股弘憶股(3312-TW)04日09:06股價下跌6.4元，報77.6元，跌幅7.62%。
電子通路近5日下跌0.34%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.34%
|-0.42%
|近一月
|+3.02%
|+2.1%
|近三月
|-4.28%
|+2.58%
|近六月
|-3.36%
|+16.67%
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