最低工資月薪確定漲4% 商總許舒博籲：重視服務業缺工問題

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-04 16:57

‌



最低工資結果今 (4) 日出爐，月薪、時薪雙漲，其中最低月薪調漲 4%，達 28590 元。對此，商總理事長許舒博回應，月薪漲幅超過預期，恐怕引發企業消減人力或調漲商品價格，同時也呼籲政府，應重視服務業缺工問題。

最低工資審議會今天登場，勞動部拍板確認月薪調漲 1120 元，達到 28590 元，漲幅 4.08％；時薪則調漲 7 元，達到 190 元，至今年止，已連續 9 年調漲。

‌



許舒博表示，月薪漲幅超過預期，企業可能因此削減人力或調漲商品價格，造成另一波物價通膨，對某些承受力較低的企業造成一定衝擊。

許舒博進一步指出，台灣目前經濟發展環境看似穩定，尤其遇上民生物資通膨的時刻，適度調升最低工資確實有助於改善邊際勞工的生活，但絕非是能解決低薪的有效方法。

許舒博認為，台灣 GDP 成長，多受惠於資通訊及光電產業 AI 需求浪潮，近年出口淨值不斷提升，但與一些較不具市場競爭力的傳統產業相比卻是兩樣情，而最低工資過大的調幅，對部分較弱的傳統產業而言是雪上加霜。

此外，過度調整可能引發企業削減人力或提升商品服務價格，影響物價轉嫁效應，造成另一波物價通膨，反倒是對弱勢的邊際勞工未蒙其利先受其害，何況對不適用最低工資的勞工，更是直接感受到購買力下降與支配所得減少。

許舒博補充，提高最低工資對於改善勞工生活非常重要，但也需考量企業的支付能力，本次調整幅度原本期望控制在 3% 以內，今天會議既然已經決定調整幅度，希望政府對中小微型企業提出具體有效的配套措施，減低運營衝擊外，也降低對民生經濟通膨的影響。