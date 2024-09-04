士電重電訂單能見度3年無虞 持續拓展海外市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-04 16:56

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士電 (1503-TW) 今 (4) 日召開法說會，總經理謝漢章指出，目前觀察重電訂單能見度 3 年內無虞。展望未來，除持續拓展北美、東南亞市場外，未來也將鎖定日本市場，提升外銷營收比重。

謝漢章提到，對於重電生意持審慎樂觀看法，士電重電訂單能見度未來三年沒有問題，且將穩健成長。

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重電事業群總經理張金文說明，目前全球 GIS(氣體絕緣開關) 交期約 3 至 4 年，海外電力變壓器交期約 2 至 4 年，國內電力變壓器過去交期約 1 年，現在則需要 1 年半至 2 年。因此相關訂單發酵不會那麼快，國內訂單要 1 年半，海外訂單則需 2 年才會發酵。

不過張金文說「重電今年非常忙碌」，年底到明年包含國內、海外以及綠色工程等需求都很好。

謝漢章進一步談到，士電的重電產品外銷起步較晚，而華城 (1519-TW) 在外銷方面布局多年，外銷比重達 5 成，是可敬的對手。不過近年來士電急起直追，目前外銷營收比重達 15 至 20%，未來除了持續拓展北美及東南亞市場，日本市場也都有機會，將與三菱電機合作搶商機。

為因應 3 至 5 年訂單需求，包含台電、民間綠能及外銷市場，士電積極擴廠，謝漢章說明，大型變壓器新廠今年底主建築完工，明年第一季導入設備，明年第二季開始投產，預計完工後可以提升 30% 的產能。

中型變壓器方面，謝漢章指出，建廠時程約落後 1 年，並規劃獨立的中型變壓器產線，將有助於緩解大型及小型變壓器廠的產能，預估產能擴充 354 成，目前按照計劃、照表施工中。

士電第二季營收 81.71 億元，季減 17.6%，年增 6.4%；毛利率 19.4%，季增 1.6 個百分點，年增 3.3 個百分點；營益率 9.7%，季增 2.1 個百分點，年增 3.8 個百分點；稅後純益 7.72 億元，季減 34.6%，年增 29.7%，每股純益 1.36 元。