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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至11.79元，預估目標價為191.22元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 16:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12元下修至11.79元，其中最高估值13.06元，最低估值11.12元，預估目標價為191.22元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.06(13.06)14.6516.49
最低值11.12(11.12)12.2814.05
平均值12.07(12.08)13.1315.27
中位數11.79(12)12.9415.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,597,0009,689,00010,628,000
最低值8,292,1809,194,47010,134,000
平均值8,448,0209,420,61010,321,100
中位數8,436,0009,435,00010,201,310

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.2410.037.915.59
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,330,8116,526,7494,948,8623,653,272

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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