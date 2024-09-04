鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至11.79元，預估目標價為191.22元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 16:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12元下修至11.79元，其中最高估值13.06元，最低估值11.12元，預估目標價為191.22元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.06(13.06)
|14.65
|16.49
|最低值
|11.12(11.12)
|12.28
|14.05
|平均值
|12.07(12.08)
|13.13
|15.27
|中位數
|11.79(12)
|12.94
|15.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,597,000
|9,689,000
|10,628,000
|最低值
|8,292,180
|9,194,470
|10,134,000
|平均值
|8,448,020
|9,420,610
|10,321,100
|中位數
|8,436,000
|9,435,000
|10,201,310
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.24
|10.03
|7.91
|5.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,330,811
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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