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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至47.8元，預估目標價為214.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由45.24元上修至47.8元，其中最高估值72.24元，最低估值25元，預估目標價為214.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值72.24(72.24)56.8618.09
最低值25(25)11.2718.09
平均值46.37(44.63)24.6618.09
中位數47.8(45.24)23.4218.09

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值472,327,790484,535,000353,753,000
最低值374,431,700293,744,000288,013,890
平均值426,870,210360,258,470320,883,450
中位數424,334,000351,245,670320,883,450

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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