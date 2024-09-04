鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至47.8元，預估目標價為214.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由45.24元上修至47.8元，其中最高估值72.24元，最低估值25元，預估目標價為214.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|72.24(72.24)
|56.86
|18.09
|最低值
|25(25)
|11.27
|18.09
|平均值
|46.37(44.63)
|24.66
|18.09
|中位數
|47.8(45.24)
|23.42
|18.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|472,327,790
|484,535,000
|353,753,000
|最低值
|374,431,700
|293,744,000
|288,013,890
|平均值
|426,870,210
|360,258,470
|320,883,450
|中位數
|424,334,000
|351,245,670
|320,883,450
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.7
|87.07
|45.57
|5.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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