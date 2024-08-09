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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至12.83元，預估目標價為193元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 22:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.92元下修至12.83元，其中最高估值14.07元，最低估值11.75元，預估目標價為193元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值14.07(14.07)16.1116.9
最低值11.75(11.75)12.6113.63
平均值12.7(12.72)13.4115.03
中位數12.83(12.92)12.8514.56

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,627,0009,879,00010,628,000
最低值8,292,1809,194,4709,919,600
平均值8,475,1809,435,12010,249,640
中位數8,509,0009,370,63010,201,310

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.2410.037.915.59
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,330,8116,526,7494,948,8623,653,272

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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