鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至12.83元，預估目標價為193元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.92元下修至12.83元，其中最高估值14.07元，最低估值11.75元，預估目標價為193元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|14.07(14.07)
|16.11
|16.9
|最低值
|11.75(11.75)
|12.61
|13.63
|平均值
|12.7(12.72)
|13.41
|15.03
|中位數
|12.83(12.92)
|12.85
|14.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,627,000
|9,879,000
|10,628,000
|最低值
|8,292,180
|9,194,470
|9,919,600
|平均值
|8,475,180
|9,435,120
|10,249,640
|中位數
|8,509,000
|9,370,630
|10,201,310
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.24
|10.03
|7.91
|5.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,330,811
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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