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鉅亨速報

盤後速報 - 胡連(6279)次交易(4)日除權息5.25元，參考價153.66元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05


胡連(6279-TW)次交易(4)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5元，股票股利0.25元，合計股利5.25元。

首日參考價為153.66元，相較今日收盤價162.50元，權息值合計為8.84元，股息殖利率3.08%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 162.50 5.0 3.08% 0.25
2022/08/26 162.0 5.0 3.09% 0.0
2021/08/25 121.0 4.0 3.31% 0.0
2020/08/24 73.5 3.0 4.08% 0.25
2019/08/27 75.0 4.0 5.33% 0.0

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