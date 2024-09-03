盤後速報 - 胡連(6279)次交易(4)日除權息5.25元，參考價153.66元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05
胡連(6279-TW)次交易(4)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5元，股票股利0.25元，合計股利5.25元。
首日參考價為153.66元，相較今日收盤價162.50元，權息值合計為8.84元，股息殖利率3.08%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|162.50
|5.0
|3.08%
|0.25
|2022/08/26
|162.0
|5.0
|3.09%
|0.0
|2021/08/25
|121.0
|4.0
|3.31%
|0.0
|2020/08/24
|73.5
|3.0
|4.08%
|0.25
|2019/08/27
|75.0
|4.0
|5.33%
|0.0
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