search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至12.4元，預估目標價為196.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.98元上修至12.4元，其中最高估值14.07元，最低估值11.75元，預估目標價為196.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值14.07(14.07)16.1116.9
最低值11.75(11.75)12.613.63
平均值12.6(12.49)13.4715.27
中位數12.4(11.98)12.6915.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,627,0009,879,00010,628,000
最低值8,320,0009,361,0009,919,600
平均值8,498,0509,483,25010,273,800
中位數8,542,5009,379,26010,273,800

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.2410.037.915.59
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,330,8116,526,7494,948,8623,653,272

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
胡連150.5-1.31%
美元/台幣32.593-0.27%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty