科隆電玩展 華碩ROG展出水冷散熱、AI 主機板等高端設備

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-21 11:57

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華碩 (2357-TW) 旗下電競品牌 ROG (玩家共和國) 今 (21) 日在德國科隆電玩展 (Gamescom) 上展示了一系列針對 AI PC、水冷散熱等高效能電競設備的創新產品，再次彰顯其在電競科技領域的領先地位。

本次展出的重點產品包括為 Advanced AI PC 設計的 AMD X870E/X870 主機板系列。這些主機板搭載了先進的 AI 超頻技術和 AI Cooling II 散熱系統，能夠根據環境變化自動優化 CPU 性能，為玩家提供卓越的遊戲體驗。同時，升級版的 ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme 一體式水冷散熱器也吸引了眾多目光。該散熱器採用最新的 Asetek Emma Gen8 V2 幫浦，並配備嵌入式 VRM 風扇，為高階 CPU 提供更優異的散熱效能。

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在周邊設備方面，ROG 推出了創新的 ROG Falchion Ace HFX 磁軸電競鍵盤，具備可自定義觸發鍵程和 8,000Hz 超高輪詢率，為玩家帶來極致的操控體驗。顯示設備上，ROG 展示了全球首款 1440P 480Hz OLED 電競螢幕 ROG Swift OLED PG27AQDP，搭載多項 AI 輔助功能，如 AI Crosshair 和 MOBA Map Helper 等，進一步提升遊戲體驗。

網路設備方面，支援 WiFi 7 技術的 ROG Rapture GT-BE19000 電競路由器引人注目，其總連線速率高達 19,000Mbps，並具備 AI WAN 檢測功能，為玩家提供更穩定、更快速的網路環境。