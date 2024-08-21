科隆電玩展 華碩ROG展出水冷散熱、AI 主機板等高端設備
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-21 11:57
華碩 (2357-TW) 旗下電競品牌 ROG (玩家共和國) 今 (21) 日在德國科隆電玩展 (Gamescom) 上展示了一系列針對 AI PC、水冷散熱等高效能電競設備的創新產品，再次彰顯其在電競科技領域的領先地位。
本次展出的重點產品包括為 Advanced AI PC 設計的 AMD X870E/X870 主機板系列。這些主機板搭載了先進的 AI 超頻技術和 AI Cooling II 散熱系統，能夠根據環境變化自動優化 CPU 性能，為玩家提供卓越的遊戲體驗。同時，升級版的 ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme 一體式水冷散熱器也吸引了眾多目光。該散熱器採用最新的 Asetek Emma Gen8 V2 幫浦，並配備嵌入式 VRM 風扇，為高階 CPU 提供更優異的散熱效能。
在周邊設備方面，ROG 推出了創新的 ROG Falchion Ace HFX 磁軸電競鍵盤，具備可自定義觸發鍵程和 8,000Hz 超高輪詢率，為玩家帶來極致的操控體驗。顯示設備上，ROG 展示了全球首款 1440P 480Hz OLED 電競螢幕 ROG Swift OLED PG27AQDP，搭載多項 AI 輔助功能，如 AI Crosshair 和 MOBA Map Helper 等，進一步提升遊戲體驗。
網路設備方面，支援 WiFi 7 技術的 ROG Rapture GT-BE19000 電競路由器引人注目，其總連線速率高達 19,000Mbps，並具備 AI WAN 檢測功能，為玩家提供更穩定、更快速的網路環境。
ROG 產品線涵蓋主機板、顯示卡、筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器、電競手機、音訊設備、網通以及電競周邊配件等。此次展出的新品再次展現了 ROG 在 AI 應用、散熱技術和高效能電競設備方面的創新實力，持續為全球玩家提供頂級的遊戲裝備和體驗。
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