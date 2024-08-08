〈焦點股〉華碩法說釋利多跳空大漲逾9% 重回500元大關
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-08 11:04
PC 品牌大廠華碩 (2357-TW) 法說報喜，不僅第二季財報亮眼、第三季展望樂觀，也釋出 AI PC 動能強勁、伺服器業績目標提前達陣等利多，激勵今 (8) 日股價跳空開高大漲逾 9%，最高來到 513 元，站回 500 元大關及季線之上。
華碩第二季受惠出貨成長、產品組合改善，以及庫存回沖等因素，繳出三率三升的表現，稅後純益 118.04 億元，季增 117%、年增 356%，每股純益 15.9 元，創歷史單季次高，上半年每股純益 23.23 元。
展望第三季，華碩預估 ，PC 產品營收季增 15-20%、伺服器零組件估計季增 5-10%，下半年營益率目標為 4-5%。其中，AI PC 動能強勁，未來公司在微軟 (MSFT-US)Copilot+ PC 市佔率目標要達 25%。
伺服器部分，華碩提到，原本在 2022 年訂下 5 年成長 5 倍的目標，不過由於需求強勁提前，將能在今年提前達陣，目前客戶為區域 CSP 為主，也會持續投資相關業務，積極打入一線 CSP 客戶。
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