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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估下修至18.72元，預估目標價為342元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美時(1795-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.87元下修至18.72元，其中最高估值19.17元，最低估值16.54元，預估目標價為342元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值19.17(19.55)28.93
最低值16.54(16.57)18.44
平均值18.29(18.49)22.85
中位數18.72(18.87)22.42

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值18,956,00024,642,000
最低值17,970,00019,400,000
平均值18,490,88021,338,380
中位數18,470,50021,204,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.7211.595.54.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,957,97114,632,77212,649,18910,728,583

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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