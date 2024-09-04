〈焦點股〉英特磊銻化鎵出貨成長 台股殺聲中高掛漲停紅燈籠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-04 11:55

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三五族英特磊 IET-KY(4971-TW) 銻化鎵 (GaSb) 上半年出貨成長，同時也預期下半年銻化鎵紅外線磊晶晶片將持續成長，激勵今 (4) 日股價帶量衝高，無懼台股早盤跌逾千點，早盤過後亮燈鎖住漲停價 67.2 元。

英特磊今天早盤以 61.6 元開高走高，連續 2 日拉出長紅 K，今天也站上所有均線，成交量超過 3000 張，委買單超過 2000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周僅買超 5 張，不過本周則連續 2 個交易日買超共 143 張。

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英特磊指出，美國國防銻化鎵紅外線磊晶晶片，以及其他國外客戶銻化鎵磊晶片需求增加，皆推升英特磊銻化鎵出貨，也同步帶動上半年營收年增逾 2 成。