〈陸港盤後〉市場消化中國製造業PMI數據 滬指一度跌破2,800點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-03 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（3 日）收盤漲跌互見，滬指一度跌破 2,800 點，最新數據顯示，在 7 月短暫收縮後，中國 8 月製造業景氣回升，供需同步擴張，但擴張幅度有限。

滬指周二收盤跌 0.29% 報 2,802.98 點，深證成指漲 1.17% 報 8,268.05 點，創業板指漲 1.26% 報 1,556.32 點，兩市成交額合計人民幣 5,806 億元。

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船舶、家電、釀酒、汽車、房地產等類股走高，銀行、保險、電力、煤炭等族群下跌。

香港恒生指數周二收盤跌 0.23%，報 17,651.49 點，恒生科技指數漲 0.29%，報 3,496.49 點。

《財新網》周一公布的數據顯示，中國 8 月財新製造業採購經理人指數（PMI）為 50.4，較 7 月回升 0.6 個百分點，重返榮枯線上方。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8 月製造業景氣略有恢復，供需平穩擴張，外需承壓，就業止跌走平，物流運輸延遲，企業庫存增加，通縮壓力增加，企業樂觀情緒維持，財新製造業 PMI 重回擴張區間，但擴張幅度有限。

王喆說，考慮到較為進取的全年經濟增長目標，未來幾個月穩增長的困難和挑戰較大。中國依然面臨國內有效需求不足、外需存在較大不確定性、市場主體樂觀預期不強等問題，當前財政和貨幣政策尚有空間，加大政策支持力道、推動前期政策落地見效的緊迫性進一步增強。

中國國家統計局上周六公布的數據則顯示，8 月製造業 PMI 下降 0.3 個百分點至 49.1，與 2024 年 2 月並列為今年來最低，連續第四個月低於景氣榮枯線。

《彭博》指出，中國 8 月製造業活動連續第四個月萎縮，成為這個世界第二大經濟體可能難以實現今年經濟成長目標的最新跡象。

房地產長期低迷給消費者和企業帶來壓力，中國經濟一直在苦苦掙扎。最近政府為提振信心而採取的調低利率等措施尚未扭轉局面，這意味著經濟必須繼續依賴製造業和出口，以實現全年成長目標。

保銀資產管理公司（Pinpoint）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）表示，財政政策仍相當嚴格，這可能是經濟成長動能疲弱的原因之一，為了讓經濟回穩，中國政府必須增強財政政策的支持力道。