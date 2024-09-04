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鉅亨速報

盤中速報 - 巨有科技(8227)大跌7.03%，報178.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:14


巨有科技(8227-TW)04日09:14股價下跌13.5元，報178.5元，跌幅7.03%，成交210張。

巨有科技(8227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計 ( ASIC )。系統單晶片設計服務 ( SoC Design Service )。系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具 ( IP & EDA Tools)。

近5日股價下跌4.95%，櫃買市場加權指數下跌0.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-289 張
  • 外資買賣超：-277 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張
  • 融資增減：+41 張
  • 融券增減：+25 張

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集中市場加權指數21320.99-3.49%

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