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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.22%，總成交額2.49億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:05


台股今日資訊服務業類股表現強勁，05日09:05相關指數上漲2.22%，總成交額2.49億元，大盤占比3.81%。

該產業上漲家數9、下跌家數15、平盤家數3。領漲個股系微(6231-TW)05日09:05股價上漲36.5元，報499.5元，漲幅7.88%。

資訊服務類指數近5日下跌0.92%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.92% -3.87%
近一月 +0.31% +1.66%
近三月 -1.12% +1.11%
近六月 +0.06% +3.69%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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系微5099.94%

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