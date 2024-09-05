盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.22%，總成交額2.49億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:05
台股今日資訊服務業類股表現強勁，05日09:05相關指數上漲2.22%，總成交額2.49億元，大盤占比3.81%。
該產業上漲家數9、下跌家數15、平盤家數3。領漲個股系微(6231-TW)05日09:05股價上漲36.5元，報499.5元，漲幅7.88%。
資訊服務類指數近5日下跌0.92%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.92%
|-3.87%
|近一月
|+0.31%
|+1.66%
|近三月
|-1.12%
|+1.11%
|近六月
|+0.06%
|+3.69%
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