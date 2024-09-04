逢高下車離場！橋水、巴克萊等外資巨頭上半年狂拋陸黃金類ETF

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-04 11:08

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《中國證券報》報導，橋水基金與巴萊克銀行等外資巨頭在今年上半年拋售中國黃金 ETF，但也有不少新身影現身黃金類 ETF 的前十大持有者之列。

以易方達黃金 ETF 為例，截至去年底，橋水 (中國) 投資管理有限公司－橋水全天候增強型中國私募證券投資基金三號位列最大持有人，持有份額為 3159.35 萬份。此外，橋水 (中國) 的基金二號、基金一號分別持有 570.18 萬份、468.1 萬份。

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公開數據顯示，橋水 (中國) 在 2022 年上半年出現在易方達黃金 ETF 前十大持有人名單之列。

但根據半年報，截至今年第二季，橋水 (中國) 投資管理有限公司已經不在易方達黃金 ETF 前十大持有人之列。由於該 ETF 第十大持有人持有市佔率達 398.76 萬份，這也代表橋水全天候增強型中國私募證券投資基金三號在今年上半年至少賣出 2760 萬份、橋水全天候增強型中國私募證券投資基金二號至少賣出 172 萬份、橋水全天候增強型中國私募證券投資基金一號至少賣出 70 萬份。

此外，在博時黃金 ETF 和華安黃金 ETF 的半年報中，橋水也做出減持黃金的操作。

巴克萊銀行也在今年上半年拋售部分黃金 ETF 份額，該銀行去年底持有華安黃金 ETF1815.04 萬份，但到今年第二季底已退出前十大持有人之列。由於第十大持有人持有份額達 1766.63 萬份，這意味著巴克萊今年上半年至少減持了將近 50 萬份，

但該銀行在易方達黃金 ETF 的份額並未發生太大變化，與去年底相比僅在今年上半年小幅減持 7.21 萬份，目前仍保持在該 ETF 前十大持有人之列。

儘管不少機構選擇在今年上半年金價持續走強時逆勢拋售，但仍有人「搶上車」。以永贏中證滬深港黃金產業股票 ETF 為例，持有人數從去年底 1911 戶增至今年第二季底的 1.16 萬戶。從前十大持有人資訊中可發現公募、保險、券商、信託等多類型的投資機構都參與了這場黃金投資熱潮中。

多檔規模較大的黃金類 ETF 中也出現新玩家，例如樂溪私募在今年第二季底成為華安黃金 ETF、易方達黃金 ETF、博時黃金 ETF 的前十大持有人之一，而在去年底，這三檔 ETF 前十大持有人名單中則未見到該私募機構的身影。

此外，個別大戶也成為黃金類 ETF 重要買家，例如今年上半年易方達黃金 ETF 前十大持有人名單中新出現了沙海飛、朱江倫兩位個人投資者，華夏黃金 ETF 前十大持有人名單中新出現了何清秀、王宜文、李紅三位大戶。

但自 8 月中以來，國際金價開啟震盪模式，有業內人士指出，雖然 Fed 降息預期交易以及地緣局勢風險等因素，一度助推今年黃金價格迭創歷史新高。不過，短期來看，金價似乎缺乏進一步的上漲動能。

中信保誠全球商品主題基金經理顧凡丁也說，短期來看，金市投機情緒仍較高，要警惕套利資金離場所造成的波動。從中期和長期來看，配置資金並未出現泡沫化，隨著美元信用不斷降低、國際局勢變數增大，加上 Fed 近期將開啟降息等因素的影響，金價仍有上漲空間。

一德期貨貴金屬分析師張晨認為，Fed 降息後的金價走勢要關注美國經濟基本面及聯準會採取的後續政策應對。若降息後美國經濟如預期般實現軟著陸，則對金價走勢相對不利。反之，Fed 恐加大降息力道來提振市場信心，金價也將因此受益。