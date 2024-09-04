中國服務業景氣再度降溫 經濟疲弱最新跡象

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-04 10:22

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中國服務業景氣 7 月小幅改善後，8 月再度降溫，服務業供需維持擴張，但速度放緩，就業再次收縮，成為經濟成長動能疲弱的最新跡象。

《財新網》周三（4 日）公布的數據顯示，8 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 51.6，較 7 月降 0.5 個百分點，為今年來次低，且不如經濟學家原估的 51.8。



中國 8 月財新製造業 PMI 回升 0.6 個百分點至 50.4，重回榮枯線以上。兩大行業 PMI 一升一降，影響大致相抵，當月財新綜合 PMI 維持在 51.2 的水準，仍為近 10 個月來最低。

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國家統計局近日公布的數據顯示，8 月製造業 PMI 降 0.3 個百分點至 49.1，與 2 月同為今年來最低；服務業商務活動指數回升 0.2 個百分點至 50.2；綜合 PMI 下行 0.1 個百分點至 50.1，寫下 2023 年以來新低。

財新服務業 PMI 分項數據顯示，儘管服務業供求維持擴張，8 月就業市場卻再度轉弱，就業指數降至收縮區間，員工離職和企業裁員均是影響因素。

服務業市場信心回暖，8 月經營預期指數連續兩個月在擴張區間小幅攀升，但數據仍低於長期均值。