一夜入冬！陸銀行業上半年淨利、營收普降 專家：三大利多同時消失

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-04 13:49

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中國銀行今年上半年財報近日全數公布完畢，營收與淨利普遍下滑，就連工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行與交通銀行國有六大行也不例外，僅農行淨利走增。

半年報顯示兩大趨勢，首先是裁員，A 股 42 家上市銀行整體裁員逾 3 萬人，其中國有六大行人員減少逾 2 萬人，其次是 255 萬銀行員工今年上半年較一年前平均減少 5321 人民幣，平均月薪則是下降 887 人民幣。

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銀行是經濟的晴雨表，以最會賺錢的商業銀行招商銀行為例，該銀行去年已出現罕見的營收、凈利雙雙萎縮，低於業界平均增速的情形，今年上半年成績比去年更差，降幅繼續擴大。

銀行財報數據看似是數字，但卻是社會運行的一面鏡子，反映著一切，像是財報中披露一件很重要的就是房貸業務獲利持續萎縮。

中國銀行業過去過去快速發展，主要因為經濟高速成長、房市榮景以及高利差，但如今這三個利多同時出現巨大轉折。

專家認為，銀行的利多消失背後，是中國經濟和社會的巨變加快了。這一現象主要表現在凈利差越來越小。淨利差即存款利率和貸款利率之間的利率差。貸款量越大，利差越高，銀行的利潤就大。

目前，大多數中國銀行的凈利差都在 1.5% 上下，最低的只有 1.23%，而銀行公認的底線是 1.8%。

數據顯示，今年前 7 月人民幣貸款僅新增 12.7 兆元，比去年同期減少 3.7 兆元。