加拿大給中國電動車加稅 最受傷的為什麼是特斯拉？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-04 07:41

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加拿大政府在 8 月 26 日宣布，計劃自 10 月 1 日起對所有中國製造的電動車徵收 100% 的附加稅，並計劃自 10 月 15 日起對進口自中國的鋼鐵和鋁產品課徵 25% 的附加稅。

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事實上，真正的中國電動車，在加拿大的市佔率微乎其微。

全球汽車產業平台 Marklines 的數據顯示，2024 年 1-7 月，加拿大電動車銷量共 76,462 輛，出現在銷量數據表的中國車廠只有吉利，1-7 月在加拿大共售出 974 輛，市佔率不到 1.3%。

在加拿大賣得最好的電動車，來自特斯拉，其中 Model Y 是最受歡迎的車款，7 月銷量為 2,831 輛；Model 3 排名第二，在 7 月售出 1,707 輛；第三名是現代 IONIQ 5，7 月銷量是 1,218 輛。

加拿大此次加稅，受到更大影響的是「中國製造」的電動車，比如在上海工廠生產的特斯拉。數據顯示，2023 年從中國運抵溫哥華港的特斯拉電動車達 44,400 輛。

行業刊物《加拿大汽車新聞》獲得的政府文件顯示，到 2023 年，聯邦政府為消費者購買電動車提供的補貼，有 25% 用於從中國進口的電動車。大多數獲得補貼的中國產電動車，都是在上海生產的特斯拉。

特斯拉在美國也有工廠，甚至離加拿大更近，為什麼要選擇上海製造對加拿大出口的電動車？

「特斯拉上海廠是所有工廠中成本結構最低的工廠。」特斯拉執行長馬斯克曾感嘆道，中國勞工會非常努力推進和完成工作，「不僅僅是熬到半夜，他們可以熬到凌晨 3 點」。

除了廉價勞動力，上海廠還具有土地、供應鏈等成本優勢，24 小時不間斷高效運行，協助特斯拉達成毛利率超過 30% 的成就。目前 30 多秒就能下線一台車的特斯拉上海「超級工廠」，零件本土化率超過 95%。