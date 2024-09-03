基士德 – KY上半年轉盈EPS1.15元 全年獲利有望超越去年表現

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-03 18:29

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水務工程廠商基士德 - KY(6641-TW) 在 2024 年上半年稅後純益爲 4198 萬元，較去年同期由虧轉盈，上半年每股純益 1.15 元，而以基士德 - KY 依目前的的接單狀況而言，法人估其全年獲利將有機會超越去年同期，不過，對於 2025 年的營運前景是否再超越，基士德 - KY 認為尚待情況進一步明朗。

基士德 - KY 今 (3) 日在證交所召開法人說明會，並由代理發言人謝牧君說明公司營運重點。

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基土德 - KY2024 年第二季營收爲 4.68 億元，毛利率 28.82%，季減 2.84 個百分點，年減 5.71 個百分點，2024 年第二季稅後純益 1995 萬元，季減 9.41%，年增 6.72 倍基士德 - KY2024 年上半年營收 8.75 億元，年增 14.1%，毛利率 30.1%，年減 4.54 個百分點，2024 年上半年稅後純益爲 4198 萬元，較去年同期由虧轉盈，上半年每股純益 1.15 元。

而基士德 - KY20223 年全年的稅後純益 4687 萬元，每股純益爲 1.28 元。

基士德 - KY 表示將持續推動智能、高效及模組化的减碳產品與方案，穩固環保市場，並加速水資源相關業務開發，以持續公司整體業務發展。

同時，極端氣候加重缺水危機，基士德 KY 也加速在水資源相關業務布局，今年 7 月取得澎湖虎井嶼、桶盤嶼海水淡化廠設備統包案，含稅金額 1,530 萬元，基士德 - KY 認為這是跨入海水淡化的重要水資源相關領域。