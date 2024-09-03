基士德 – KY上半年轉盈EPS1.15元 全年獲利有望超越去年表現
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-03 18:29
水務工程廠商基士德 - KY(6641-TW) 在 2024 年上半年稅後純益爲 4198 萬元，較去年同期由虧轉盈，上半年每股純益 1.15 元，而以基士德 - KY 依目前的的接單狀況而言，法人估其全年獲利將有機會超越去年同期，不過，對於 2025 年的營運前景是否再超越，基士德 - KY 認為尚待情況進一步明朗。
基士德 - KY 今 (3) 日在證交所召開法人說明會，並由代理發言人謝牧君說明公司營運重點。
基土德 - KY2024 年第二季營收爲 4.68 億元，毛利率 28.82%，季減 2.84 個百分點，年減 5.71 個百分點，2024 年第二季稅後純益 1995 萬元，季減 9.41%，年增 6.72 倍基士德 - KY2024 年上半年營收 8.75 億元，年增 14.1%，毛利率 30.1%，年減 4.54 個百分點，2024 年上半年稅後純益爲 4198 萬元，較去年同期由虧轉盈，上半年每股純益 1.15 元。
而基士德 - KY20223 年全年的稅後純益 4687 萬元，每股純益爲 1.28 元。
基士德 - KY 表示將持續推動智能、高效及模組化的减碳產品與方案，穩固環保市場，並加速水資源相關業務開發，以持續公司整體業務發展。
同時，極端氣候加重缺水危機，基士德 KY 也加速在水資源相關業務布局，今年 7 月取得澎湖虎井嶼、桶盤嶼海水淡化廠設備統包案，含稅金額 1,530 萬元，基士德 - KY 認為這是跨入海水淡化的重要水資源相關領域。
因應淨零及水資源的需求，基士德 - KY 在台灣地區的業務將持續在設備、智能及公共工程等領域穩步前進。在中國大陸市場方面，在新質生產力、高品質發展及雙碳政策的指引下，新一輪大規模設備更新正在積極推進，未來 5 年大陸中央企業預計安排大規模設備更新改造總投資龐大金額，隨著第三季地方債、超長期國債發行節奏加快，基礎建設速度將可能提高。
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