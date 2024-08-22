基士德上半年轉盈EPS 1.15元 續推動高效减碳產品與方案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-22 17:46

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水務工程廠商基士德 - KY(6641-TW) 今 (22) 日召開董事會，通過 2024 年第二季合併財務報表，2024 年第二季稅後純益 1995 萬元，季減 9.41%，年增 6.72 倍，每股純益 0.55 元，2024 年上半年稅後純益爲 4198 萬元，較去年同期由虧轉盈，上半年每股純益 1.15 元。

基士德 - KY 表示將持續推動智能、高效及模組化的减碳產品與方案，穩固環保市場，並加速水資源相關業務開發，以持續公司整體業務發展。

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基土德 - KY2024 年第二季營收爲 4.68 億元，毛利率 28.82%，季減 2.84 個百分點，年減 5.71 個百分點，2024 年第二季稅後純益 1995 萬元，季減 9.41%，年增 6.72 倍

基士德 - KY2024 年上半年營收 8.75 億元，年增 14.1%，毛利率 30.1%，年減 4.54 個百分點，2024 年上半年稅後純益爲 4198 萬元，較去年同期由虧轉盈，上半年每股純益 1.15 元

基士德 - KY 主管指出，公司在中國地區業績雖仍維持穩定，但因中國市場內捲嚴重，競爭加劇結果影響到獲利表現，導致上半年本業小虧 208 萬元，損失金額較前期大幅縮小；加上業外獲利 4,606 萬元的挹注，其中包含認列轉投資裕山公司 (7715-TW) 投資利益 1,457 萬元，獲利明顯優於去年同期。

極端氣候加重缺水危機，基士德 KY 也加速在水資源相關業務布局，今年 7 月取得澎湖虎井嶼、桶盤嶼海水淡化廠設備統包案，含稅金額 1,530 萬元，同時跨入海水淡化之水資源相關領域。