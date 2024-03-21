〈ESG大趨勢〉基士德奪桃園農業園區水務公共工程標案金額1.94億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-21 19:57

水務工程廠商基士德 - KY(6641-TW) 今 (21) 日公布由在台子公司拿下「桃園農業物流園區興建工程 - 汙水處理廠工程暨三年試運轉」標案，這是基士德 - KY2022 年在台成立子公司營運以來拿下金額最大的公共工程標案。

基士德 - KY 今天公布取得的桃園農業物流園區公共工程標案金額 1.94 億元，也爲基士德 - KY2022 年在台成立子公司營運以來拿下的第四個公共工程標案。

基士德 - KY2023 年營收 17.74 億元，毛利率 32.1%，年減 3.77 個百分點，稅後純益 4687 萬元，年減 74.3%，每股純益 1.28 元。基士德 - KY 擬配發去年股利每股現金 1 元，