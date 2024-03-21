〈ESG大趨勢〉基士德奪桃園農業園區水務公共工程標案金額1.94億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-21 19:57
水務工程廠商基士德 - KY(6641-TW) 今 (21) 日公布由在台子公司拿下「桃園農業物流園區興建工程 - 汙水處理廠工程暨三年試運轉」標案，這是基士德 - KY2022 年在台成立子公司營運以來拿下金額最大的公共工程標案。
基士德 - KY 今天公布取得的桃園農業物流園區公共工程標案金額 1.94 億元，也爲基士德 - KY2022 年在台成立子公司營運以來拿下的第四個公共工程標案。
基士德 - KY2023 年營收 17.74 億元，毛利率 32.1%，年減 3.77 個百分點，稅後純益 4687 萬元，年減 74.3%，每股純益 1.28 元。基士德 - KY 擬配發去年股利每股現金 1 元，
基士德 - KY 近兩年積極開發台灣市場，在台灣地區營運占比約 12%，智能團隊再穫 2023 經濟部中小企業處「綠色科技新創獎勵競賽」優勝獎項，2024 年台灣地區的業務將在設備、智能及工共工程領域穩步前進；同時並將結合生態系力量，尋求東南亞地區業務拓展的機會。
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