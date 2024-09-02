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鉅亨速報

盤後速報 - 百徽(6259)次交易(3)日除權息1.2元，參考價20.66元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05


百徽(6259-TW)次交易(3)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.22元，股票股利0.98元，合計股利1.2元。

首日參考價為20.66元，相較今日收盤價22.90元，權息值合計為2.24元，股息殖利率0.94%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/03 22.90 0.2159 0.94% 0.9813
2023/07/21 22.65 0.6893 3.04% 0.4916
2022/04/22 34.5 0.1944 0.56% 0.0
2004/07/22 28.299999 1.0 3.53% 1.0
2003/08/06 0.0 0.0 0.0% 1.0

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