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緯創辭任磐儀法人董事 後續持股動向引關注

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-29 19:18

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磐儀董事長李明。(鉅亨網資料照)

工業電腦廠磐儀 (3594-TW) 今 (29) 日公告，法人董事緯創 (3231-TW) 及代表人林建良因職務繁忙為由辭任董事，由於緯創集團合計持有磐儀 6683 張、約 7% 股權，後續持股動向也引發市場關注。

據了解，磐儀與緯創在 2014 年時共同宣布合作布局物聯網後，緯創在 2015 年宣布與子公司鼎創參與磐儀私募策略性入股，成為當時磐儀最大股東，並取得一席董事席次。


從緯創半年報來看，持有磐儀 4678 張或 4.9% 股權、子公司鼎創則持有磐儀 2005 張或 2.1%，緯創集團合計持有磐儀 6683 張、約 7% 股權。

由於磐儀今年 6 月 27 日開股東會才完成董事改選，但僅相隔 2 個月，緯創便辭去法人董事，合作關係是否出現變化引發關注。

磐儀近年積極與大廠結盟合作，除了緯創外，工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 也在 2022 年透過子公司樺成國際投資取得磐儀私募，也是目前磐儀的最大單一股東；另外，磐儀也攜手策略夥伴聯發科搶攻 AIoT 機器視覺商機。

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