緯創辭任磐儀法人董事 後續持股動向引關注

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-29 19:18

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工業電腦廠磐儀 (3594-TW) 今 (29) 日公告，法人董事緯創 (3231-TW) 及代表人林建良因職務繁忙為由辭任董事，由於緯創集團合計持有磐儀 6683 張、約 7% 股權，後續持股動向也引發市場關注。

據了解，磐儀與緯創在 2014 年時共同宣布合作布局物聯網後，緯創在 2015 年宣布與子公司鼎創參與磐儀私募策略性入股，成為當時磐儀最大股東，並取得一席董事席次。

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從緯創半年報來看，持有磐儀 4678 張或 4.9% 股權、子公司鼎創則持有磐儀 2005 張或 2.1%，緯創集團合計持有磐儀 6683 張、約 7% 股權。

由於磐儀今年 6 月 27 日開股東會才完成董事改選，但僅相隔 2 個月，緯創便辭去法人董事，合作關係是否出現變化引發關注。