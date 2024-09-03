輝達不只要賣硬體 新目標是打造成資料中心的一站式商店

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-03 15:20

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這項推動是在最近的財報所展示的，根據財報，輝達上季的整體表現優於華爾街預期，在當前 AI 晶片市場中，仍處於遙遙領先的主導地位，在 AI 晶片的市場份額超過 80%。

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黃仁勳希望藉此優勢，打造可開發及運行人工智慧工具的資料中心，即他所稱的「AI 工廠」，並提供更整合的產品和服務套件。

《華爾街日報》報導稱，黃仁勳的願景，是將輝達從單純的硬體供應商，轉變為所有關鍵資料中心要素的一站式商店。

這一重大策略，涉及輝達利用其專有軟體 CUDA，這一軟體 17 年來一直是輝達成功的基石。 CUDA 允許開發人員利用 Nvidia GPU 的強大功能，來執行運算任務。

此外，輝達正在投資 InfiniBand，這是一種廣泛應用於人工智慧訓練的高速網路協定。5 年前，輝達以近 70 億美元，收購了 InfiniBand 領先設備製造商 Mellanox Technologies。

輝達財務長 Colette Kress 表示，公司也正在涉足人工智慧優化的乙太網路服務，預計這項服務將在明年產生可觀的收入。