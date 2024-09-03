輝達不只要賣硬體 新目標是打造成資料中心的一站式商店
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-03 15:20
據《華爾街日報》等媒體報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳為鞏固其在人工智慧領域的領導者地位，正在推動公司新策略，不僅提供硬體，而是走向一站式服務，包括軟體、網路技術和設計服務。
這項推動是在最近的財報所展示的，根據財報，輝達上季的整體表現優於華爾街預期，在當前 AI 晶片市場中，仍處於遙遙領先的主導地位，在 AI 晶片的市場份額超過 80%。
黃仁勳希望藉此優勢，打造可開發及運行人工智慧工具的資料中心，即他所稱的「AI 工廠」，並提供更整合的產品和服務套件。
《華爾街日報》報導稱，黃仁勳的願景，是將輝達從單純的硬體供應商，轉變為所有關鍵資料中心要素的一站式商店。
這一重大策略，涉及輝達利用其專有軟體 CUDA，這一軟體 17 年來一直是輝達成功的基石。 CUDA 允許開發人員利用 Nvidia GPU 的強大功能，來執行運算任務。
此外，輝達正在投資 InfiniBand，這是一種廣泛應用於人工智慧訓練的高速網路協定。5 年前，輝達以近 70 億美元，收購了 InfiniBand 領先設備製造商 Mellanox Technologies。
輝達財務長 Colette Kress 表示，公司也正在涉足人工智慧優化的乙太網路服務，預計這項服務將在明年產生可觀的收入。
這項服務是輝達更廣泛的資料中心產品的一部分，包括旨在協同運行的中央處理器和網路晶片。輝達正在透過提供專門的軟體和硬體設定，來客製化其產品，以滿足醫療保健和機器人等各個行業的特定需求。
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