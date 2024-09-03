報導：特斯拉將於2025年底在中國生產6人座Model Y
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-03 13:40
根據《路透》周二 (3 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 計畫於 2025 年底，在中國生產新款六人座 Model Y 車型。
這是特斯拉尋求在競爭激烈的中國市場，尋求增強其最暢銷車型 Model Y 的吸引力，所推出的最新策略，這一車型於 2020 年首次投放市場。
報導稱，特斯拉已向供應商傳達，需要為其上海工廠大幅增加 Model Y 產量做好準備。
儘管特斯拉計畫如何提高產量的具體細節尚未披露，但上海工廠目前正在等待批准廠房擴大，至鄰近的 70 公頃左右的前農地。
繼去年推出更新版本後，特斯拉今年上半年 Model 3 的國內和國際交付量年增 6%。
Tesla 新改款的 Model Y 原訂設為 5 座版本，並於 2025 年初推出。新增 6 座位版本 Model Y，是為了應對中國本土車廠同級車款的競爭。
Tesla 在美國有銷售 7 人座版的 Model Y，但報導引述知情人士表示，狹窄的第三排座位在中國可能不受歡迎。
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