〈中信金法說〉估下半年NII優於上半年 房貸限縮影響小仍有千億額度

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-28 18:46

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中信金 (2891-TW) 今 (28) 日召開法人說明會，聯準會 9 月啟動降息已成市場共識，對此，總經理高麗雪持正面看法，客戶借款意願提高、銀行資金成本降低，下半年淨利息收入 (NII) 可望優於上半年；房貸業務方面，高麗雪認為，受到央行總量管制影響不大，每月固定還款有空出來的餘額，距離銀行法 72-2 條限額仍有千億的水位。

中信金法說會由中信金總經理暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。中信金 2024 年上半年累計稅後純益為 372.1 億元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 17.53%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.90%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.85 元。

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法人關注美國降息對銀行的影響，高麗雪表示，基本上，美元利率下降的話，就會幫助客戶降低他的借款成本，進而提升客戶借款意願，因此降息應不至於影響到中信銀行的動能，「反倒是客人會比較想要借錢」。在成本結構部分，因為降息，銀行資金成本未來也可看得到改善，整體看起來，應該是對銀行相對有利，預計今年獲利不會受到降息的影響。

至於銀行下半年獲利三支柱展望，高麗雪表示，淨利息收入、手續費收入、投資收益是銀行三大主要獲利來源，都會積極去爭取，其中，淨利息收入方面，因為我們的部位持續在累積，加上降息會提升客戶借款意願、降低成本，因此，預期淨利息收入應該是可以比上半年還要再更增加。

中信銀上半年手續費淨收益繳出亮麗成績單，不過，展望下半年手收及投資收益，高麗雪認為，受到市場因素影響可能比較大，像是財管業務，如果資本市場相對熱絡，收入就會比較穩定。

外界關注國銀房貸限縮問題，中信銀行距離銀行法 72-2 條限額的水位狀況如何？高麗雪說明，公司內部有設一個警戒線，目前占比仍在 28% 以下，距離法規的 30% 大約還有 1000 億元左右的水位，房貸持續在正常收件，由於每個月會有固定還款空出來的餘額，因此，目前看起來，不論是房貸、土建融，都是持續在承作。

至於央行祭出不動產總量管制，若遲遲無法下降，中信銀行如何因應？高麗雪說，基本上，還是會維護既有客戶的關係，對於新承作的案子會審慎選擇，基本上會以購屋自住為主，來滿足剛性的客戶需求，同時會再增加非購屋型的其他放款，來降低整體不動產的集中度的比例，但高麗雪強調，每月都有還款空間，總量管制尚無太大影響。

中信金主要子公司中信銀行上半年稅後純益 232 億元，為台灣銀行業第一，主要受惠於強勁的手續費收入成長及交易收益增加，銀行獲利表現亮眼，中信銀行資產品質維持良好。

台灣人壽方面，由於第一季資本利得基期較高，因此第二季稅後純益較上季減少，不過，今年股債處分收益表現亮眼，上半年稅後純益達 130 億元，較去年同期大幅成長 154%。上半年初年度保費收入較去年同期成長 19%，市占率 7% 及市場排名第 6，表現雙雙提升。