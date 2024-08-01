長聖7月營收寫新高 攜手美商合資公司搶攻900億美元幹細胞商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-01 18:30

長聖生技 (6712-TW) 今 (1) 日公告 7 月營收達 7012 萬元，寫下新高，連續 7 個月營收逐月成長。另外，長聖也與北美生技業成立合資公司，共同開發臍帶間質幹細胞 (UMSC01)，攜手搶攻 900 億美元的幹細胞商機。

長聖 7 月營收 7012 萬元，月增 12.9%，年增 15.85%，創下新高；累計今年 1 至 7 月營收 4.12 億元，年增 22%，同樣寫下歷史新高，且常聖今年 7 個月以來營收呈現逐月成長。

長聖表示，與北美生技業成立合資公司共同開發臍帶間質幹細胞 (UMSC01) 治療新藥進展順利，已獲得 300 萬美元 (約新台幣 9854 萬元) 的簽約金和文件交付金，且以 48.78% 技術入股。與美商成立合資公司後，將可挹注長聖 UMSC01 多項臨床試驗費用，加速幹細胞 UMSC01 新藥的研發進程。

長聖 UMSC01 目前布局多項急重症適應症，且正在進行臨床試驗，包含急性心肌梗塞新藥已進入臨床二期 a，為目前進度最快的產品線。另外，多發性硬化症一 / 二期 a 臨床試驗，以及缺血性腦中風一期臨床試驗也都順利進行中。