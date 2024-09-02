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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至2.29元，預估目標價為58元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 18:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對英業達(2356-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.34元下修至2.29元，其中最高估值2.6元，最低估值2.13元，預估目標價為58元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.6(2.6)3.413.9
最低值2.13(2.13)2.883.19
平均值2.3(2.32)3.073.51
中位數2.29(2.34)3.073.56

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值609,102,200726,583,000800,066,000
最低值563,366,920618,939,190658,409,510
平均值595,482,430671,516,520725,622,750
中位數603,298,690661,481,740716,279,610

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.711.711.822.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		514,746,200541,750,850519,732,048508,294,198

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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