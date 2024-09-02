鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至2.29元，預估目標價為58元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 18:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對英業達(2356-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.34元下修至2.29元，其中最高估值2.6元，最低估值2.13元，預估目標價為58元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.6(2.6)
|3.41
|3.9
|最低值
|2.13(2.13)
|2.88
|3.19
|平均值
|2.3(2.32)
|3.07
|3.51
|中位數
|2.29(2.34)
|3.07
|3.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|609,102,200
|726,583,000
|800,066,000
|最低值
|563,366,920
|618,939,190
|658,409,510
|平均值
|595,482,430
|671,516,520
|725,622,750
|中位數
|603,298,690
|661,481,740
|716,279,610
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.71
|1.71
|1.82
|2.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|514,746,200
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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