鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為28.64元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 14:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對第一金(2892-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.72元，其中最高估值1.91元，最低估值1.5元，預估目標價為28.64元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.91(1.9)
|1.93
|1.56
|最低值
|1.5(1.5)
|1.5
|1.38
|平均值
|1.73(1.71)
|1.65
|1.49
|中位數
|1.72(1.71)
|1.63
|1.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|69,862,140
|66,748,850
|67,061,380
|最低值
|56,138,000
|55,980,000
|62,533,940
|平均值
|63,036,240
|61,721,790
|64,918,100
|中位數
|63,535,000
|62,936,000
|65,159,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.65
|1.56
|1.52
|1.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,255,132
|67,756,394
|62,604,429
|59,568,228
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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