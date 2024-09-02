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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為28.64元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 14:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對第一金(2892-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.72元，其中最高估值1.91元，最低估值1.5元，預估目標價為28.64元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.91(1.9)1.931.56
最低值1.5(1.5)1.51.38
平均值1.73(1.71)1.651.49
中位數1.72(1.71)1.631.52

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值69,862,14066,748,85067,061,380
最低值56,138,00055,980,00062,533,940
平均值63,036,24061,721,79064,918,100
中位數63,535,00062,936,00065,159,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.651.561.521.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		67,255,13267,756,39462,604,42959,568,228

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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