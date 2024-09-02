中工對果菜市場改建案發表聲明並籲檢方應進行調查

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-02 17:40

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中工發表聲明如下：

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針對 113 年 8 月 31 日簡舒培議員於個人臉書上指出前市長柯文哲在果菜市場改建案中圖利本公司，導致現任市長需追加 50 億元預算，並呼籲檢方應進行調查。

本公司已於 113 年 5 月 9 日針對果菜市場改建案發聲明澄清，但簡舒培議員昧於事實，仍進行對我公司不實指控。本公司再次重申如下：「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」歷經台北市政府 108 年 7 月 8 日、9 月 20 日及 11 月 18 日三次公開招標均流標，以上公開招標訊息均可參閱政府電子採購網。

有關「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」，第一果菜市場案於 108 年 7 月 8 日第一次公開招標時，預算為 133 億元，建造範圍為地下一層地上八層之建築物，但因當時物價齊漲，沒有任何廠商願意投標，經兩次流標之後，市政府於民國 108 年 11 月 18 日第三次公開招標公告載明預算 125 億元，建造範圍為地下一層地上 5 層之建築工程，並載明地上 6 層以上樓層建築工程屬後續擴充之預算金額 24 億元。本公司經審慎評估後方決定在工料等物價齊漲的環境下，仍投入重要的地方建設，期望回饋地方，因此才參與第三次投標。但第三次投標僅有本公司參標但仍流標。直到 109 年 1 月 6 日進行第四次公開招標，仍僅有本公司 1 家投標，最後以新台幣 125 億餘元決標。

因此有關於追加 50 億元，依據資料顯示是包含民國 108 年 11 月 18 日第三次公開招標公告載明地上 6 層以上樓層建築工程屬後續擴充工程之預算金額 24 億元，此外契約並有約定物價調整條款，係依照行政院主計總處發布之營造工程物價指數規定：(1) 個別項目: 鋼筋、鋼板、型鋼漲跌幅超過 10%(2) 中分類項目: 水泥及其製品類漲跌幅超過 5% (3) 營造工程物價總指數: 漲跌超過 2.5%。經初步概算，迄今物調款近 14 億元。另外，還包括後擴營運設備、需求調整等費用，以及由台北市政府所委託之第三方專業監造單位之專管費、設計費、監造費及工程管理費、屬台北市政府之工程準備金及工程藝術設置費等。簡舒培議員所述全然不實。

簡舒培議員之不實言論及指控，嚴重傷及本公司商譽及股東權益，本公司將提起告訴。除嚴正聲明絕不願成為政治鬥爭之祭品外，並堅決捍衛本公司及股東之權益。