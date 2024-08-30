盤後速報 - 醫影(6637)次交易(2)日除息2.65元，參考價101.85元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05
醫影(6637-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.65元。
首日參考價為101.85元，相較今日收盤價104.50元，息值合計為2.65元，股息殖利率2.53%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|104.50
|2.6471
|2.53%
|0.0
|2023/08/25
|73.8
|2.8
|3.79%
|0.0
|2022/08/26
|44.3
|2.0
|4.51%
|0.0
|2021/08/26
|45.85
|2.5
|5.45%
|0.0
|2020/08/27
|60.0
|2.5
|4.17%
|0.0
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