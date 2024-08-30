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鉅亨速報

盤後速報 - 醫影(6637)次交易(2)日除息2.65元，參考價101.85元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05


醫影(6637-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.65元。

首日參考價為101.85元，相較今日收盤價104.50元，息值合計為2.65元，股息殖利率2.53%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 104.50 2.6471 2.53% 0.0
2023/08/25 73.8 2.8 3.79% 0.0
2022/08/26 44.3 2.0 4.51% 0.0
2021/08/26 45.85 2.5 5.45% 0.0
2020/08/27 60.0 2.5 4.17% 0.0

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