盤後速報 - 亞力(1514)下週(9月9日)除權息1.78元，預估參考價131.81元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05
亞力(1514-TW)下週(9月9日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.58元，股票股利0.2元，合計股利1.78元。
以今日(9月2日)收盤價136.00元計算，預估參考價為131.81元，權息值合計為4.19元，股息殖利率1.16%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞力(1514-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為配電盤。電機器材、電子產品。變壓器。近5日股價下跌6.01%，集中市場加權指數上漲0.5%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|136.00
|1.58059
|1.16%
|0.19757400000000003
|2023/08/28
|54.1
|1.0
|1.85%
|0.3
|2022/08/29
|36.2
|0.75
|2.07%
|0.5
|2021/08/30
|26.3
|0.7
|2.66%
|0.5
|2020/08/27
|30.5
|0.7
|2.3%
|0.5
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