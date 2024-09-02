search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 亞力(1514)下週(9月9日)除權息1.78元，預估參考價131.81元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05


亞力(1514-TW)下週(9月9日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.58元，股票股利0.2元，合計股利1.78元。

以今日(9月2日)收盤價136.00元計算，預估參考價為131.81元，權息值合計為4.19元，股息殖利率1.16%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞力(1514-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為配電盤。電機器材、電子產品。變壓器。近5日股價下跌6.01%，集中市場加權指數上漲0.5%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 136.00 1.58059 1.16% 0.19757400000000003
2023/08/28 54.1 1.0 1.85% 0.3
2022/08/29 36.2 0.75 2.07% 0.5
2021/08/30 26.3 0.7 2.66% 0.5
2020/08/27 30.5 0.7 2.3% 0.5

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22235.1-0.15%
亞力1362.26%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.22
加權指數法興(售) 槓桿5.87

延伸閱讀


Empty