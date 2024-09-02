【總經觀點】降息循環將至，史上最久殖利率倒掛將結束，是否為經濟衰退訊號？薩姆規則已觸發？

鉅亨研報 2024-09-02 14:37

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一、上週盤勢與本周大事

輝達（Nvidia）公布的財測未達市場預期，未能帶來驚喜，導致其股價下挫。同時，美超微（Supermicro）因年報難產，引發投資者對其公司治理和財務透明度的疑慮，股價重挫。

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此外，美國第二季度 GDP 數據上修至 3%，顯示經濟仍具韌性，這增強了市場對聯準會（Fed）在下月降息一碼的預期。台灣金融市場方面，新光金控與台新金控的合併計劃引發關注，而中信金控也突然介入，計劃收購新光，並表示會持續買進股份至達 51% 為止。

二、美國國債殖利率曲線倒掛：經濟衰退的預警信號

美國國債殖利率曲線是將不同期限的國債殖利率連接起來的曲線，描繪短期和長期國債之間的收益率差異。正常情況下，期限較長的國債應該提供較高的殖利率，以補償投資者承擔的較長持有期風險，因此殖利率曲線通常是正斜率。

然而，2022 年 7 月開始，殖利率曲線倒掛至今。當短期國債的殖利率高於長期國債時，曲線就會出現倒掛現象。這種倒掛通常被視為經濟衰退的預警信號，因為它反映了市場對未來經濟前景的不確定性和對短期經濟風險的擔憂。當投資者預期未來經濟狀況會惡化時，會轉向持有較安全的長期債券，推高長期債券的價格並壓低其殖利率。同時，短期利率可能因為央行緊縮貨幣政策而上升，最終導致倒掛現象。

三、歷史上的殖利率倒掛與經濟衰退：當前倒掛持續時間創新高

自 1987 年以來，殖利率倒掛已經發生過四次，並都引發了經濟衰退（灰色區段）。歷史上，初始倒掛的時間越長、幅度越深，隨後的經濟衰退也越長越深。目前的倒掛持續了超過 500 天，時間遠超過以往任何一次，過往未有的經驗，使得判斷是否會引發經濟衰退困難許多。上圖可以特別注意的是，2001 年的經濟衰退，曲線首次倒掛是其經濟衰退前近三年，因此，此次倒掛是否造成衰退，可以觀察至 2025 年的表現。

四、殖利率曲線倒掛原因分析

五、殖利率曲線倒掛即將結束：短期利率下降為主因

﻿六、降息預期下的殖利率曲線翻正與經濟衰退風險：關注就業市場

七、分析與週策略