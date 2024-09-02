仁新延攬眼科權威Hendrik Scholl出任子公司醫務長 加速LBS-008開發

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-02 12:05

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仁新 (6696-TW) 代子公司 Belite 公告，將聘任全球公認、首屈一指在斯特格病變與黃斑部疾病極具權威的 Hendrik Scholl 醫學博士擔綱醫務長，並即時生效。仁新提到，希望憑藉 Hendrik Scholl 經驗，助力 LBS-008 開發，並及早上市。

仁新說明， Hendrik Scholl 原為 Belite 關鍵意見領袖 (KOL)，以及 LBS-008 青少年斯特格病變臨床二期與三期試驗的資料及安全監測委員會主席，選在斯特格病變將進行臨床三期試驗期中分析前夕加入 Belite，顯示其對於 LBS-008 治療斯特格病變與乾性黃斑部病變的信心，希望憑藉其自身豐富的眼科臨床經驗及國際影響力，加速 LBS-008 的開發，及早上市。

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Belite 董事長暨執行長林雨新表示，這是 Hendrik Scholl 首度由學界轉戰業界，代表其認可 LBS-008 具有改善視網膜疾病患者生活的巨大潛力，相信在他出任醫務長的專業領導下，對加速 LBS-008 臨床進程，及解決高度未被滿足的醫療需求將是一大助力。