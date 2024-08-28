華碩ROG攜手奇地亞城 搶攻中東電競大餅

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-28 18:52

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華碩電競品牌 ROG（玩家共和國）日前宣布，與沙烏地阿拉伯奇地亞城（Qiddiya City）簽署長期合作協議，強化在中東電競市場的佈局，標誌華碩深耕沙國電競產業的重要里程碑，更為未來可能設立區域總部奠定基礎。

ROG 將在奇地亞城的「遊戲與電競區」設立電競旗艦店，展示並銷售全系列電競產品，包括筆電、顯示器及周邊裝備等。此次合作旨在為全球玩家帶來遊戲與購物體驗，並將奇地亞城打造為世界頂級的電競生態圈。

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華碩電腦營運長謝明傑表示，此次將與奇地亞城深度合作，共同打造無與倫比的電競體驗，強調 ROG 始終致力於為玩家提供兼具強大效能與潮流設計的電競裝備，展現獨樹一格的無懼精神，並期待未來能與奇地亞城一起開拓沙烏地阿拉伯電競產業的新格局。